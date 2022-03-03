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06:20 (мск), источник: ТАСС

Южная Корея может продолжить поставлять в Россию смартфоны, автомобили

Американские власти также будут рассматривать бытовую технику как исключение из санкций, поскольку она предназначена массовому потребителю.

Источник: AFP 2022

СЕУЛ, 3 марта. /ТАСС/. Американские санкции не распространяются на автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства. Об этом в четверг сообщили в Министерстве торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.

Власти Южной Кореи провели консультации с Министерством торговли США относительно санкций Вашингтона против России. После переговоров в южнокорейском министерстве указали, что американские власти будут рассматривать смартфоны, автомобили, стиральные машины и другую бытовую технику в качестве исключения из санкций, поскольку они предназначены массовому потребителю. Единственное условие — предметы экспорта не должны оказаться в распоряжении вооруженных сил или использоваться ими.

Кроме того, южнокорейские фирмы смогут получать специальное разрешение у американских властей на отдельные поставки продукции своим производственным предприятиям на территории России.

На прошлой неделе США ввели санкции против российского технологического сектора. Теперь для экспорта в Россию продукции с американскими технологиями южнокорейским фирмам необходимо получить у властей США специальную лицензию. Правительство Южной Кореи намерено получить в Вашингтоне исключение для своих компаний.

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