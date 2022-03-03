Цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель

По состоянию на 05.48 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent подскакивала на 1,81 процента, достигая 116,63 доллара за баррель.
Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,80 процента — до 113,70 доллара.
Стоимость эталонной марки нефти Brent 24 февраля впервые с сентября 2014 года превысила 100 долларов за баррель. Ее цена продолжает расти и вчера уже превышала 113 долларов, к вечеру откатившись ниже 110 долларов. Дорожает также и американская WTI.
После скачка Brent выше 100 долларов аналитическое агентство Rystad Energy спрогнозировало, что мировые цены на нефть могут возрасти до 130 долларов за баррель к июню, если на фоне спецоперации России на Украине произойдет нарушение поставок российской нефти.