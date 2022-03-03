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06:17 (мск), источник: © РИА Новости

Цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель впервые с 9 сентября 2013 года. Об этом следует из данных торгов.

ЦБ: $ 103.2487   +9.69 € 114.5544   +10.08 ММВБ: $ 106.0200   +4.79 € 115.4000   +2.91
Источник: © РИА Новости

По состоянию на 05.48 мск майские фьючерсы на нефть марки Brent подскакивала на 1,81 процента, достигая 116,63 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,80 процента — до 113,70 доллара.

Стоимость эталонной марки нефти Brent 24 февраля впервые с сентября 2014 года превысила 100 долларов за баррель. Ее цена продолжает расти и вчера уже превышала 113 долларов, к вечеру откатившись ниже 110 долларов. Дорожает также и американская WTI.

После скачка Brent выше 100 долларов аналитическое агентство Rystad Energy спрогнозировало, что мировые цены на нефть могут возрасти до 130 долларов за баррель к июню, если на фоне спецоперации России на Украине произойдет нарушение поставок российской нефти.

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