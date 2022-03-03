Moody’s понизило рейтинг России на шесть ступеней

«Сегодня агентство Moody’s Investors Service (»Moody’s') понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и приоритетного необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) правительства России до уровня «B3» с «Ваа3», — говорится в сообщении.
Агентство поясняет, что понижение рейтинга России на несколько ступеней и сохранение его в списке на пересмотр на предмет дальнейшего понижения были спровоцированы жесткими санкциями, которые западные страны ввели в отношении России, включая санкции против Центрального банка и некоторых крупных финансовых институтов, в ответ на ее военную операцию на Украине.
«В3» — последняя ступень, отражающая «высокоспекулятивную» степень кредитного риска эмитента и ниже которой у агентства находится рейтинг «Саа» — «существенный риск, эмитент в тяжёлом положении».
Так, Moody’s оценивает риск прекращения выплаты государственного долга РФ и считает, что масштабы и серьезность санкций, объявленных на сегодняшний день, превзошли первоначальные ожидания агентства и будут иметь существенные последствия для кредитоспособности России.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, банк «Россия». Кроме того, в США вводятся санкции против Центрального банка и Фонда национального благосостояния России, которые лишают их доступа к активам в США или номинированным в американских долларах.