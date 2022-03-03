09:36 (мск), источник: РБК
ЦБ ввел комиссию 30% для физлиц на покупку долларов и евро на бирже
Новые меры в ЦБ объяснили «выравниванием конкурентных условий» между банками и брокерами.
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Банк России предписал взимать комиссию не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже, подтвердили в ЦБ. Новые правила вступят в силу с 09:00 3 марта, говорится в предписании ЦБ, сообщили РБК источники на брокерском рынке. «С 9:00 03.03.2022 и до отмены настоящего предписания при исполнении поручений физических лиц при покупке иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) взимать комиссию в размер не менее 30% от суммы сделки, заключенной на основании такого поручения», — говорится в предписании ЦБ.
«Тридцатипроцентная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», — заявили «Интерфаксу» в ЦБ.
Представитель Сбербанка сообщил РБК, что предписание регулятора распространяется только на операции, осуществляемые через брокерские счета. «Данная мера никак не влияет на обмен наличной валюты», — сказал представитель.
Новые меры ЦБ приняты на фоне спецоперации России на Украине и последовавших санкций со стороны западных стран. Президент Владимир Путин назвал целью операции «денацификацией и демилитаризацией» Украины, он исключил, что Россия может оккупировать территорию страны.
Евросоюз принял решение запретить любые транзакции своим резидентам с Банком России, заморозив часть его активов. Позднее о таком же решении объявили США (хотя ЦБ и не вошел в блокирующий список SDN). Также c 12 марта ЕC отключит банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ от системы SWIFT.
После введения санкций глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что российская финансовая система продолжит бесперебойную работу благодаря Системе передачи финансовых сообщений. По ее словам, все российские банки выполняют и будут выполнять обязательства перед клиентами, сохранив все средства на счетах и поддерживая доступность операций.
В ответ на санкции Банк России временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг и приостановил торги на Мосбирже. Правительство объявило о выкупе акций национальных эмитентов на сумму ₽1 трлн, а Минфин ввел обязательную продажу 80% валютной выручки экспортеров.