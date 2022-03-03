Потери банков Японии, США и Европы из-за санкций против России оценили в $150 млрд

«Наши кредиты в России, по сути, находятся в состоянии дефолта», — сказал руководитель одного из мегабанков Японии изданию.
Соглашения о финансировании проектов часто включают пункт о форс-мажоре, предоставляющий временные льготы в чрезвычайных обстоятельствах, таких как война или экономические санкции. Это означает, что должники, скорее всего, не будут объявлять дефолт до тех пор, пока их проекты продолжат работу. Однако проекты могут потерпеть неудачу, если такие страны, как США или Япония, введут новые санкции против России, сообщает издание.
По данным Банка международных расчетов, европейские банки являются крупнейшими кредиторами России. Франция возглавляет список с $32,6 млрд непогашенных кредитов на конец сентября, за ней следует Италия с $30,9 млрд. Австрия дала России кредит на сумму $22,7 млрд. США держат еще $25,3 млрд российских долговых обязательств, в то время как общая сумма кредитов, выданных Японией, составляет $11,5 млрд.
Условия кредитования России для иностранных компаний стремительно ухудшаются. Агентство S&P Global понизило рейтинг российского суверенного долга в иностранной валюте с BBB- до BB+. Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинги долгосрочного эмитента и приоритетного необеспеченного долга правительства России до уровня B3 с Ваа3 — на шесть ступеней. Fitch Ratings также понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня В после ВВВ.
Со 2 марта также устанавливается особый порядок осуществления резидентами России следующих сделок с иностранными гражданами «недружественных стран»: операции по предоставлению кредитов и займов в рублях и операции, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество.