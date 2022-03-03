В США призвали прекратить импорт нефти из России

Как сообщается, письмо в ассоциацию направили председатель подкомитета по энергетике в Палате представителей Бобби Раш и еще один представитель подкомитета Джерри Макнерни.
«В прошлом году члены AFPM импортировали 72 миллиона баррелей сырой нефти из России, а также импортировали или закупили более 100 миллионов баррелей промежуточных или готовых нефтепродуктов российского происхождения… Поскольку любые закупки баррелей (нефти — ред.) из России теперь будут финансировать ее войну с Украиной, продолжение этой деятельности стало необоснованным», — говорится в письме, которое приводит издание.
Позднее ассоциация опубликовала на сайте ответ на письмо, в котором написала, что выступает в поддержку Украины, а действия России «должны встречать ожесточенное сопротивление».
«AFPM полностью поддерживает приостановку всех будущих закупок сырой нефти и нефтепродуктов из России. Однако, чтобы защитить потребителей, любой запрет на импорт должен исключать товары, которые в настоящее время находятся в пути в США», — написали в ассоциации.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.