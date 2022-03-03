11:48 (мск), источник: Ведомости
Курсы доллара и евро обновили исторический максимум
Курс доллара в ходе сегодняшних торгов впервые превысил 117 ₽, а евро — 124 ₽, следует из данных Московской биржи.
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На открытии торгов в 10:00 мск 3 марта доллар стоил 99 ₽ и уже к 11:16 достиг исторически рекордных 117,39 ₽. Таким образом, в начале дня он подорожал на 10,8%. На закрытии вчерашних торгов американская валюта стоила 106,02 ₽.
Евро на открытии торговался по 113,72 ₽ К 11:00 он подорожал примерно на 7% до максимальных в истории 124,75 ₽. На закрытии торгов 2 марта евро стоил 115,4 ₽.
Рубль стал резко падать по отношению к доллару и евро 24 февраля на фоне военной операции, начатой Россией в Донбассе и на Украине в целом. По словам президента Владимира Путина, цель подобных действий — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом Путин отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 1 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что все крупные города республики заблокированы.
В связи с этим западные страны стали вводить против России санкции. На фоне падения рубля Центробанк стал проводить валютные интервенции, однако позже США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении международных резервов российского регулятора, тем самым ограничив его возможность по поддержке отечественной валюты. После этого рубль ускорил падение. Исторический максимум курсы доллара и евро обновляют второй день подряд.