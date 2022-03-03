Одежду премиум-класса и другие товары отдают с большими скидкамиК весеннему потеплению Алиэкспресс порадовал скидками на брендовую одежду и товары премиум-класса
Фоторепортажи
7Переговоры России и Украины
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
11:48 (мск), источник: Ведомости

Курсы доллара и евро обновили исторический максимум

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов впервые превысил 117 ₽, а евро — 124 ₽, следует из данных Московской биржи.

ЦБ: $ 103.2487   +9.69 € 114.5544   +10.08 ММВБ: $ 116.7000   +10.68 € 124.0500   +8.65
Источник: Reuters

На открытии торгов в 10:00 мск 3 марта доллар стоил 99 ₽ и уже к 11:16 достиг исторически рекордных 117,39 ₽. Таким образом, в начале дня он подорожал на 10,8%. На закрытии вчерашних торгов американская валюта стоила 106,02 ₽.

Евро на открытии торговался по 113,72 ₽ К 11:00 он подорожал примерно на 7% до максимальных в истории 124,75 ₽. На закрытии торгов 2 марта евро стоил 115,4 ₽.

Доллар от TradingView

Рубль стал резко падать по отношению к доллару и евро 24 февраля на фоне военной операции, начатой Россией в Донбассе и на Украине в целом. По словам президента Владимира Путина, цель подобных действий — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом Путин отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. 1 марта президент Украины Владимир Зеленский сказал, что все крупные города республики заблокированы.

В связи с этим западные страны стали вводить против России санкции. На фоне падения рубля Центробанк стал проводить валютные интервенции, однако позже США и Евросоюз (ЕС) ввели санкции в отношении международных резервов российского регулятора, тем самым ограничив его возможность по поддержке отечественной валюты. После этого рубль ускорил падение. Исторический максимум курсы доллара и евро обновляют второй день подряд.

 Российские банки отключат от SWIFT: что это значит
Импортеры продуктов питания столкнулись с задержками и отменами поставок
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь