Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения “Энергомаш”», — сообщил он.
Речь идет в первую очередь о РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5 и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares.
Рогозин добавил, что обслуживание 24 оставшихся в американском пользовании двигателей также прекратится.
Глава Роскосмоса напомнил, что с середины 90-х годов в США всего было поставлено 122 РД-180.
Рогозин призвал США теперь летать на «своих метлах».
Он также отметил, что компания переключится на создание спутников двойного назначения.