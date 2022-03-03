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13:31 (мск), источник: © РИА Новости

Россия прекратила поставки ракетных двигателей в США

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Россия больше не будет поставлять в США ракетные двигатели, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: РИА "Новости"

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения “Энергомаш”», — сообщил он.

Речь идет в первую очередь о РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5 и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares.

Рогозин добавил, что обслуживание 24 оставшихся в американском пользовании двигателей также прекратится.

Глава Роскосмоса напомнил, что с середины 90-х годов в США всего было поставлено 122 РД-180.

Рогозин призвал США теперь летать на «своих метлах».

Он также отметил, что компания переключится на создание спутников двойного назначения.

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