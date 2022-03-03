IKEA приостанавливает деятельность в России и Белоруссии

«Война уже оказала огромное влияние на человечество. Это также приводит к серьезным сбоям в цепочке поставок и торговых условиях. По всем этим причинам группы компаний решили временно приостановить деятельность IKEA в России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Ранее о приостановке деятельности сообщил датский мебельный ретейлер Jysk, входящий в состав компании Lars Larsen Group. На территории страны временно закроются все 13 магазинов сети. Также поставки в Россию приостановил датский производитель конструкторов Lego. При этом компания уточнила, что пока она и интернет-магазин продолжают работать, как и прежде.