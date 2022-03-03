17:27 (мск), источник: Известия
Украина заявила о временном запрете на экспорт газа
Экспорт газа с Украины временно запрещен, заявили 3 марта в Укртрансгазе.
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«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства», — говорится на странице компании в Facebook.
Подчеркивается, что это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад».
Как сообщил в компании «Нафтогаз», ограничение введено указом Минэнерго от 3 марта «в связи с проведением боевых действий на территории Украины».
Ранее в четверг стало известно, что прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» прекратилась. При этом также 3 марта цена газа в Европе превысила $2250 за 1 тыс. куб. м, обновив исторический максимум.
Тогда остановить рост котировок можно будет только технически, указали аналитики.
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