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17:27 (мск), источник: Известия

Украина заявила о временном запрете на экспорт газа

Экспорт газа с Украины временно запрещен, заявили 3 марта в Укртрансгазе.

«Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории нашего государства», — говорится на странице компании в Facebook.

Подчеркивается, что это относится и к газу, хранящемуся в подземных газохранилищах Украины в режиме «таможенный склад».

Как сообщил в компании «Нафтогаз», ограничение введено указом Минэнерго от 3 марта «в связи с проведением боевых действий на территории Украины».

Ранее в четверг стало известно, что прокачка газа через Польшу в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» прекратилась. При этом также 3 марта цена газа в Европе превысила $2250 за 1 тыс. куб. м, обновив исторический максимум.

3 марта опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что в случае введения эмбарго на российские энергоресурсы цены на газ в Евросоюзе могут показывать и пятизначные значения.

Тогда остановить рост котировок можно будет только технически, указали аналитики.

Новость дополняется.

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