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19:52 (мск), источник: Аргументы и факты

Еще три крупные торговые сети ограничат наценку на ряд товаров в 5%

Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» согласились с 3 марта ввести наценку на ряд социально значимых товаров на уровне не более 5%, сообщает ФАС России.

Источник: AP 2022

«Наценки на ряд позиций 4 категорий товаров не будут превышать 5% от максимальной закупочной цены, фактически действующей на момент ценообразования. К этим категориям относятся молочная продукция, сахар, овощи “борщевого набора”, хлеб и хлебобулочные изделия», — говорится в сообщении.

На полках магазинов такие товары будут помечаться специальными ценниками. Каждый ретейлер будет сам определять товары, на которые будет действовать низкая наценка. Раз в месяц перечень может меняться.

Все три сети входят в X5 Group. Ранее «Auchan Retail» (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»), АО «Тандер» («Магнит») и ООО «О’Кей» уже ограничили наценку на социально значимые товары.

В антимонопольном ведомстве полагают, что данные меры помогут повысить доступность повседневных продуктов для граждан.

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