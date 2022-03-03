Еще три крупные торговые сети ограничат наценку на ряд товаров в 5%

«Наценки на ряд позиций 4 категорий товаров не будут превышать 5% от максимальной закупочной цены, фактически действующей на момент ценообразования. К этим категориям относятся молочная продукция, сахар, овощи “борщевого набора”, хлеб и хлебобулочные изделия», — говорится в сообщении.
На полках магазинов такие товары будут помечаться специальными ценниками. Каждый ретейлер будет сам определять товары, на которые будет действовать низкая наценка. Раз в месяц перечень может меняться.
Все три сети входят в X5 Group. Ранее «Auchan Retail» (гипермаркеты «Ашан» и «Атак»), АО «Тандер» («Магнит») и ООО «О’Кей» уже ограничили наценку на социально значимые товары.
В антимонопольном ведомстве полагают, что данные меры помогут повысить доступность повседневных продуктов для граждан.