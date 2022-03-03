19:39 (мск), источник: ТАСС
S7 значительно сокращает международную программу полетов
МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Авиакомпания S7 не закрывает международную программу полетов, но сокращает ее и отменяет ряд рейсов за рубеж, сообщила компания.
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«S7 Airlines была вынуждена частично сократить полетную программу в связи с введенными ограничениями и отменить некоторые рейсы по международным направлениям. Так, например, завтра планируются к выполнению рейсы из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Анталью и другие», — говорится в сообщении.
Ранее Telegram-каналы сообщили, что S7 Airlines отменила все международные рейсы на самолетах Airbus.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине после обращения руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Западные страны в ответ на это ввели санкции — как персональные, так и секторальные.
В связи со спецоперацией, РФ закрыла часть южного воздушного пространства до 12 марта.