04:43 (мск), источник: ТАСС
Администрация Панамского канала не будет препятствовать проходу российских судов
Как в мирное время, так и в военное канал остается безопасным и открытым для мирного транзита судов всех наций, отметили в ведомстве.
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ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. Российские суда не будут ограничены в праве на проход через Панамский канал, администрация которого придерживается политики нейтралитета. Об этом в четверг сообщило агентство EFE со ссылкой на заявление оператора канала.
«Панамский канал является постоянно нейтральным международным транзитным водным путем, — приводит агентство выдержки из текста документа. — Как в мирное время, так и в военное канал остается безопасным и открытым для мирного транзита судов всех наций на условиях полного равенства».
Ранее группа граждан Украины, проживающая в центральноамериканской республике, потребовала от властей закрыть канал для российских кораблей на фоне введения западными странами санкций против России.