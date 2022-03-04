Как россиянам вернуться домой из других стран Как Россия помогает своим гражданам и что делать застрявшим за границей
Фоторепортажи
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
04:43 (мск), источник: ТАСС

Администрация Панамского канала не будет препятствовать проходу российских судов

Как в мирное время, так и в военное канал остается безопасным и открытым для мирного транзита судов всех наций, отметили в ведомстве.

Источник: AFP 2022

ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. Российские суда не будут ограничены в праве на проход через Панамский канал, администрация которого придерживается политики нейтралитета. Об этом в четверг сообщило агентство EFE со ссылкой на заявление оператора канала.

«Панамский канал является постоянно нейтральным международным транзитным водным путем, — приводит агентство выдержки из текста документа. — Как в мирное время, так и в военное канал остается безопасным и открытым для мирного транзита судов всех наций на условиях полного равенства».

Ранее группа граждан Украины, проживающая в центральноамериканской республике, потребовала от властей закрыть канал для российских кораблей на фоне введения западными странами санкций против России.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь