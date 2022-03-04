Океанолог пояснил, почему вода в реках пресная, а в море соленая Есть ли в каплях дождя соль, почему моря остаются солеными, если в них впадает столько пресных рек - на эти и другие вопросы ответил океанолог
Фоторепортажи
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
10Ситуация на границе Крыма с Украиной
10:26 (мск), источник: Life.ru

Центробанк снизил комиссию для физлиц при покупке валюты на бирже

Однако с 4 марта юридические лица также должны будут выплачивать процент при действиях с долларами, евро и фунтами стерлингов через брокеров.

ЦБ: $ 111.7564   +8.51 € 124.0161   +9.46 ММВБ: $ 108.5000   +2.49 € 123.0000   +5.40
Источник: Агентство «Москва»

Банк России с 4 марта снизит комиссию при покупке иностранной валюты на бирже физическими лицами с 30 до 12%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России, дополнительно проанализировав ситуацию, для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности с 4 марта 2022 года снижает комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12%», — сказано в записи.

Кроме того, с этого дня устанавливается комиссия для юридических лиц в размере 12% от суммы операции.

Напомним, комиссию в размере 30% для физлиц при покупке валюты на бирже Центробанк ввёл с 3 марта. В регуляторе уточнили, что эта мера просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Какие страны сопротивляются санкциям против России и намерены наращивать п
Итоги переговоров России и Украины в Беловежской Пуще
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь