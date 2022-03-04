В России предлагают приостановить маркировку товаров

Это предложение правительство рассмотрит до 15 марта вместе с другими мерами снижения нагрузки на бизнес.
Проект, подготовленный Минпромторгом, предполагает перенос на год обязательных этапов маркировки. Кроме того, рассматривается возможность введения моратория на привлечение к ответственности за несоблюдение требований по маркировке. Если отмену маркировки поддержат, то ее оператору выплатят компенсацию за простой.
Ранее сообщалось, что российское правительство предлагало эксперимент по маркировке электронной продукции и ее компонентов с 1 января по 1 сентября 2022 года.
Тем временем белорусское правительство исключило из подлежащих маркировке товаров мобильные телефоны в упаковке, за исключением бэушных, аудиокассеты, компакт-диски, содержащие фонограммы и аудиовизуальные произведения в потребительской упаковке.
С 8 июля 2021 года в Беларуси введена маркировка средствами идентификации товаров.