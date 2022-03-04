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15:15 (мск), источник: Office Life

В России предлагают приостановить маркировку товаров

Минпромторг РФ внес в план помощи бизнесу, страдающему из-за санкций, такую меру, как приостановка маркировки товаров или перенос сроков ее введения для воды и молока.

Это предложение правительство рассмотрит до 15 марта вместе с другими мерами снижения нагрузки на бизнес.

Проект, подготовленный Минпромторгом, предполагает перенос на год обязательных этапов маркировки. Кроме того, рассматривается возможность введения моратория на привлечение к ответственности за несоблюдение требований по маркировке. Если отмену маркировки поддержат, то ее оператору выплатят компенсацию за простой.

Ранее сообщалось, что российское правительство предлагало эксперимент по маркировке электронной продукции и ее компонентов с 1 января по 1 сентября 2022 года.

Тем временем белорусское правительство исключило из подлежащих маркировке товаров мобильные телефоны в упаковке, за исключением бэушных, аудиокассеты, компакт-диски, содержащие фонограммы и аудиовизуальные произведения в потребительской упаковке.

С 8 июля 2021 года в Беларуси введена маркировка средствами идентификации товаров.

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