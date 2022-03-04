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18:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Microsoft приостановит продажи и предоставление услуг в России

Американская корпорация Microsoft объявила, что приостанавливает работу в России из-за ситуации на Украине. Также компания пообещала защищать киберпространство Украины.

Источник: AP 2022

В специальном заявлении Microsoft заявила о принятом руководством решении о приостановке всех новых продаж продуктов и предоставления услуг в России.

«В дополнение к приостановке новых продаж Microsoft прекращает многие аспекты своего бизнеса в России в соответствии с правительственными санкциями», — заявил президент компании Брэд Смит (цитата по Reuters).

24 февраля после начала специальной военной операции России на Украине западные страны начали вводить санкции. Десятки компаний, включая Apple, Nike и Dell, разорвали свои связи с Россией. В частности, Apple объявила о приостановке продаж всей своей продукции в России.

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