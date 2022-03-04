Microsoft приостановит продажи и предоставление услуг в России

В специальном заявлении Microsoft заявила о принятом руководством решении о приостановке всех новых продаж продуктов и предоставления услуг в России.
«В дополнение к приостановке новых продаж Microsoft прекращает многие аспекты своего бизнеса в России в соответствии с правительственными санкциями», — заявил президент компании Брэд Смит (цитата по Reuters).
24 февраля после начала специальной военной операции России на Украине западные страны начали вводить санкции. Десятки компаний, включая Apple, Nike и Dell, разорвали свои связи с Россией. В частности, Apple объявила о приостановке продаж всей своей продукции в России.