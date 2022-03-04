Цены на газ в Европе обновили исторический максимум

Стоимость апрельских фьючерсов по индексу наиболее ликвидного европейского хаба TTF в 17:30 мск достигла 2411,3 доллара. С учетом изменения валютных котировок — на ICE Futures данные представлены в евро — это на 30,6% выше расчета накануне (1845,8 доллара).
В последние дни цены на газ в Европе демонстрируют сильную волатильность. Показатели резко выросли после начала российской военной спецоперации по демилитаризации Украины. Накануне ценовой максимум составил 2279 долларов.
При этом ощутимое подорожание топлива в европейских странах наблюдается еще с прошлой весны. К концу лета цены выросли с 250−300 долларов за тысячу кубометров до 600, а в начале октября — до1000 долларов.
Эксперты связывают это с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.