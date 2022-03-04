Мировые цены на продовольствие достигли исторического максимума

За месяц цены на базовое продовольствие выросли на 3,9%. Это на 24,1% больше, чем год назад, и на 3,1% больше, чем в январе 2011 года. Наибольший вклад внесли цены на растительные масла и молочную продукцию.
Цены на растительные масла выросли сразу на 8,5%. Подорожали пальмовое, соевое и подсолнечное масла. Подтолкнули цены высокий спрос на фоне сокращения предложения пальмового масла со стороны Индонезии — главного мирового экспортера, ухудшение прогнозов урожая сои в Южной Америке. Кроме того, рынок опасается возможного снижения экспорта подсолнечного масла из-за перебоев в Черноморском регионе. И эти опасения в начале марта уже оправдались.
Молочная продукция выросла в цене на 6,4% за счет меньшего предложения при стабильно высоком спросе.
Зерно подорожало на 3% — в этот раз прежде всего из-за роста цен фуражных зерновых. Из-за неблагоприятных условий для увеличения посевов в Южной Америке, роста цен на пшеницу и неопределенности с поставками кукурузы из Украины мировые цены на кукурузу увеличились на 5,1%. Цены на пшеницу поднялись на 2,1% — прежде всего из-за неопределенности в связи с поставками из черноморских портов.
Цены на мясо выросли на 1,1%. При этом цены на говядину достигли нового рекордного уровня из-за высокого спроса при снижении поставок убойного скота в Бразилии и активного ремонта поголовья в Австралии. Цены на свинину выросли незначительно. А баранина и мясо птицы снизились в цене за счет большого предложения при сокращении импорта Китаем после завершения празднования китайского Нового года.
Сахар подешевел на 1,9%. В основных странах-экспортерах (Индия и Таиланд) ожидается хороший урожай. А в Бразилии улучшение погодных условий благоприятствует развитию посевов.
«Обеспокоенность в связи с состоянием посевов и наличием достаточных экспортных запасов — лишь одна из причин текущего роста цен на продовольствие по всему миру. Еще сильнее рост цен на продовольствие подогревают факторы, не связанные с его производством, а именно ситуация в секторе энергетики, производства удобрений и кормов», — считает экономист ФАО Упали Галкети Аратчилаге. По его мнению, это приводит к снижению прибыли производителей продовольствия, вынуждая их отказываться от инвестиций и расширения производства.