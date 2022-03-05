00:57 (мск), источник: Известия
Встали на стоп: туроператоры не планируют повышать цены на туры по РФ
В ситуация экономической неопределенности россияне откладывают путешествия.
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Туроператоры не планируют повышать цены на отдых в России. Они опасаются, что это отпугнет даже тех туристов, кто еще не отказался от идеи поездки на российские курорты. О такой позиции «Известиям» сообщили как сами туроператоры, так и профессиональные объединения. По оценкам участников рынка, с конца февраля спрос на путешествия по стране упал от 20 до 70% в зависимости от направления. Отказы от уже купленных туров относительно редки и касаются тех городов, с которыми приостановлено авиасообщение.
Цены на туры по России замерли, падение рубля и иные события на них пока не повлияли, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
— Резкого повышения стоимости организованных путешествий в России в ближайшем времени не будет, поскольку задача туроператоров — не отпугнуть клиентов. Спрос на туры, особенно в марте, и так упал — на 20−40%. Но от запланированных поездок не отказываются, — заметил эксперт.
Аналогичную информацию «Известиям» сообщили туроператоры «Дельфин» и «Интурист».
— Пока цены на туры никто не двигает ни туда ни сюда, в нынешних условиях это бессмысленно. У нас спрос сократился в зависимости от направления от 40 до 70%, в среднем на 50%. В период падения спроса повышать цены глупо, это отпугнет оставшуюся часть туристов, — заметил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Но и снижения стоимости туров россиянам ждать не стоит.
— Причина падения спроса не экономическая, а геополитическая. Люди вошли в режим тревожного ожидания, и отдых сейчас для них в принципе не главный приоритет. Удешевление туров не станет стимулом к покупке, — считает Сергей Ромашкин.
Самые востребованные российские направления в марте — Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Кавминводы, добавили в «Интуристе». Из-за закрытия аэропортов из списка исчезли Крым и Анапа.
— Неделя отдыха на двоих в хостинском районе Сочи обойдется в сумму от 17,2 тыс. рублей. Это отель «три звезды» без питания. Цены за последнее время особо не менялись, — рассказали там.
У туроператора «Дельфин» туристы преимущественно покупают размещение в отеле без перевозки.
— Сутки в отелях Сочи в марте обойдутся в 3−6 тыс. рублей с человека в зависимости от местоположения — у моря дешевле, в горах дороже. На втором месте по популярности у нас Абхазия, куда на такси можно доехать из Сочи — там сутки стоят 2,5 тыс. На третьем — Кавминводы, сутки в хороших санаториях стоят 5—5,5 тыс. Аэропорт Кавминвод открыт для рейсов, — рассказал Сергей Ромашкин.
— Отказы есть на ближайшие даты по тем направлениям, где закрыты аэропорты — это Крым, Ставрополь, Краснодар и другие. Добираться поездом, по крайней мере в Крым, путешественники пока не хотят, — сказал Сергей Ромашкин.
«Интурист» аннулировал поездки в Крым, Анапу и Геленджик с заездами до 8 марта включительно.
В целом замерли и цены на авиабилеты. За исключением Сочи рейсы по России не подорожали, сообщил Сергей Ромашкин.
— Мы отслеживаем порядка 20 направлений — Петербург, Калининград, Казань и другие, пока что цены почти прошлогодние. А вот в Сочи авиабилеты выросли в цене по двум причинам: во-первых, на носу мартовские праздники, на вылеты
По данным поисковых сервисов, купить авиабилет из Москвы в Сочи на 6 марта можно от 4,5 тыс. рублей. Билеты туда-обратно обойдутся примерно вдвое дороже.
Средняя стоимость купленных авиабилетов по России, в период с 24 февраля по 3 марта составила 7,4 тыс. руб. и за неделю выросла на 7%, сообщили «Известиям» в туристическом сервисе «Туту.ру».
С 24 февраля россияне чаще всего покупали авиабилеты в Москву, Петербург, Сочи, Кавминводы и Екатеринбург.
— Что касается спроса на авиабилеты по России, то
А вот на железнодорожные билеты спрос подскочил значительно. 24 февраля на фоне новостей о закрытии ряда аэропортов и массовой отмене рейсов было продано вдвое больше билетов, чем днем ранее, а по некоторым южным направлениям рост был в несколько раз. C 25 февраля по 2 марта россияне покупали в среднем на 13% больше билетов, чем в начале февраля, заключили в «Туту.ру».
Анастасия Платонова