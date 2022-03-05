03:02 (мск), источник: Известия
Пищевое отправление: бизнес попросил «зеленый коридор» для импорта еды
Какие меры могут ускорить доставку товаров в Россию.
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Производители и поставщики продуктов питания настаивают на создании приоритетного пропуска для продуктов и сырья на таможенных переходах. С соседними странами следует создать «зеленый коридор» для доставки пищи, считают они. Это можно сделать путем заключения межправительственных соглашений, сказано в письме «Руспродсоюза» главе правительства Михаилу Мишустину. С документом ознакомились «Известия». Предложенные меры позволят обеспечить страну продуктами питания, исключив риски перебоев в поставках, уверены в организации.
Крупнейшие производители продуктов питания, которые входят в ассоциацию «Руспродсоюз», обратились в правительство с предложениями, которые помогут им наладить логистику. Пищевики считают, что нужно изменить порядок таможенной работы на приграничных переходах и дать поставщикам продуктов питания приоритетный пропуск на пунктах ФТС. Более того, оформление их товаров должно происходить в упрощенном порядке, то есть в режиме «зеленого коридора», предполагает инициатива.
Как уточнили в ассоциации, речь идет о таможенных пунктах, которые расположены на границе России с Белоруссией, Казахстаном, Абхазией. Компании же должны выделить дополнительные мощности для транспортировки (контейнеры, подвижной состав и так далее). Об этом сказано в письме «Руспродсоюза» от 4 марта на имя главы правительства Михаила Мишустина. «Известия» ознакомились с документом.
Бизнес также предложил субсидировать часть логистических затрат компаний. Плюс к этому — снизить для пищевиков комиссию при приобретении валюты. Также предприятия попросили активизировать работу торговых представительств, чтобы найти альтернативных поставщиков.
Как сказано в письме «Руспродсоюза», в марте бизнес столкнулся с массовым нарушением международных цепочек поставок. Логистические сложности возникли с ввозом сырья, готовой продукции, ингредиентов, упаковки и других материалов. В РФ импортируют бакалею, гастрономию, напитки, кондитерские изделия, консервы, уточнили в ассоциации. Также в страну ввозят оборудование для производства, семена, генетический материал, ветеринарные препараты, кормовые добавки и другое.
Дело в том, что иностранные партнеры массово ужесточили базисы поставки товара. Они требуют погасить кредитные лимиты, внести предоплату, причем провести ее через некоторые банки сейчас невозможно, а соотношение рубля и доллара меняется, указал бизнес. При этом часть партнеров отказывается от страхования грузов, а некоторые из них просто не принимают и не отправляют заказы в Россию, сказано в письме. Ситуация развивается на фоне новых санкционных ограничений, которые приняты ЕС и США, при этом налоговая и неналоговая нагрузка на бизнес высока, указала ассоциация.
Бизнес просит о послаблениях, поскольку опасается, что не сможет выпустить и поставить необходимый объем продуктов. Не исключено, что это завершится остановкой и прекращением деятельности компаний.
— Перед производителями сегодня стоит задача не допустить перебоев в производстве и поставках продуктов питания. Также компаниям нужно обеспечить необходимое количество запасов продовольствия для населения, — отметил «Руспродсоюз» в документе.
Как рассказал «Известиям» источник на продовольственном рынке, сейчас Минсельхоз собирает информацию о том, какие сложности с логистикой возникли у компаний с поставками из ЕС. В перспективе эти данные и возможные меры по решению транспортных сложностей обсудят на совещании с Минтрансом.
В правительстве «Известиям» сказали, что письмо пока не поступило в аппарат кабмина.
Россия в полной мере обеспечена основными видами продовольствия, сказали «Известиям» в Минсельхозе. Потребность в импорте в основном приходится на продукты, которые не производят в РФ в силу климатических условий. При этом российские импортеры работают с широким кругом стран-поставщиков, заметили в ведомстве.
В пресс-службе Минпромторга уточнили, что постоянно взаимодействуют с торговыми сетями. При необходимости предложения по облегчению логистики ведомство направит в штаб Минтранса.
«Известия» направили запросы в Минтранс и ФТС.
25 февраля Минпромторг заявлял, что торговые сети сформировали запас социально значимых продуктов, и их должно хватить как минимум на 40 дней, макарон, гречки и бакалейной продукции — на 50−70 дней. Запасы средств гигиены в магазинах и распределительных центрах сформированы более чем на 70 дней, добавили в ведомстве. По данным министерства, ритейлеры уделяли особое внимание магазинам в южных регионах, компании готовы были ускорить доставку товаров в магазины. Спустя три дня некоторые сети стали испытывать первые сложности с импортными поставками. Так, в сети «Верный» «Известиям» сказали, что начали ощущать незначительный дефицит зарубежных овощей и фруктов. Нехватка связана с очередями на таможнях: некоторые страны приостановили транспортировку грузов по Черному морю и разгрузку в порту Новороссийска.
Упрощение таможенных процедур в сложившейся ситуации — это хорошее и разумное предложение, отметил председатель совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Опыты прошлых кризисных ситуаций показывают, что ФТС шла навстречу компаниям. Тем более что в нынешних условиях правительство способно принимать оперативные решения, отметил эксперт.
— Если компаниям не будут мешать административные и таможенные процедуры, то часть логистических процессов может наладиться быстро, — предположил он.
Пищевики уже обсуждали с ФТС возможные проблемы с оформлением товара на границе, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. По его словам, таможня готова принимать максимальное участие в решении проблем поставщиков продуктов питания. Но главные проблемы у компаний возникают не на таможне, а на территории ЕС, где зарубежные партнеры задерживают выпуск товаров, заявил эксперт. Как решить эту проблему, до сих пор неясно, заключил Алексей Поповичев.
Евгения Перцева