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02:23 (мск), источник: Газета.Ру

Samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию

Компания Samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Источник: Reuters

Собеседник агентства рассказал, что производитель электроники решил приостановить поставки абсолютно всей своей продукции в Россию.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно».

Также компания объявила, что ограничит работу Apple Pay и других сервисов. Кроме того, в Apple пояснили, что «из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины» отключили трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple в этой стране.

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