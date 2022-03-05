02:23 (мск), источник: Газета.Ру
Samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию
Компания Samsung приостанавливает поставки телефонов и чипов в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
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Собеседник агентства рассказал, что производитель электроники решил приостановить поставки абсолютно всей своей продукции в Россию.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Ранее компания Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно».
Также компания объявила, что ограничит работу Apple Pay и других сервисов. Кроме того, в Apple пояснили, что «из соображений безопасности и мер предосторожности для граждан Украины» отключили трафик и отчеты о происшествиях на картах Apple в этой стране.