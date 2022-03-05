Вице-премьер РФ спрогнозировал длительность кризисного периода в стране

«Если говорить о санкциях в банковской системе, они спровоцировали поднятие ставки Центробанком до 20%, то есть привлечение заемных средств будет свыше 20%. Но это временная мера. Она призвана вернуть, по сути, денежные средства граждан в банки для того, чтобы сохранить финансовую систему, обеспечить стабильность», — пояснил Борисов.
При этом, по его словам, в оборонной промышленности РФ основные ресурсы сосредоточены в ПСБ — опорном банке промышленности.
За счет больших объемов госзаказов банк способен обеспечивать пониженную ставку кредитования предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК). И мы активно этим пользуемся, думаю, мы безболезненно пройдем этот период.
Он добавил, что для ряда системообразующих предприятий разработаны меры пониженной ставки.
«Я надеюсь, он [кризис] будет длиться не очень долго: может быть, квартал, может, четыре-пять месяцев», — заключил вице-премьер.