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03:32 (мск), источник: Известия

Вице-премьер РФ спрогнозировал длительность кризисного периода в стране

Поднятие ЦБ ключевой ставки до 20% — временная мера, которая, тем не менее, затронет ряд отраслей в России, заявил в интервью «Известиям» вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, кризисный период продлится три-пять месяцев.

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о санкциях в банковской системе, они спровоцировали поднятие ставки Центробанком до 20%, то есть привлечение заемных средств будет свыше 20%. Но это временная мера. Она призвана вернуть, по сути, денежные средства граждан в банки для того, чтобы сохранить финансовую систему, обеспечить стабильность», — пояснил Борисов.

При этом, по его словам, в оборонной промышленности РФ основные ресурсы сосредоточены в ПСБ — опорном банке промышленности.

За счет больших объемов госзаказов банк способен обеспечивать пониженную ставку кредитования предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК). И мы активно этим пользуемся, думаю, мы безболезненно пройдем этот период.
Юрий Борисов

Он добавил, что для ряда системообразующих предприятий разработаны меры пониженной ставки.

«Я надеюсь, он [кризис] будет длиться не очень долго: может быть, квартал, может, четыре-пять месяцев», — заключил вице-премьер.

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