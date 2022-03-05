Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа

«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — написал он в Twitter.
Цены на нефть, газ и продукты их переработки, включая бензин, растут по всему миру из-за событий на Украине.
Маск признал, что наращивание добычи негативно отразится на его электромобилях Tesla. «Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт», — добавил он.
В США сейчас активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение специальной военной операции на Украине. Белый дом пока выступает против такой меры, доказывая, что она чревата дальнейшим ростом цен на энергоносители.