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05:03 (мск), источник: © РИА Новости

Илон Маск призвал немедленно увеличить добычу нефти и газа

ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск призвал немедленно нарастить добычу нефти и газа, признав, что «зеленая» энергетика не в состоянии немедленно заместить российский экспорт углеводородов.

Источник: Reuters

«Тяжело об этом говорить, но нам надо немедленно увеличить добычу нефти и газа. Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер», — написал он в Twitter.

Цены на нефть, газ и продукты их переработки, включая бензин, растут по всему миру из-за событий на Украине.

Маск признал, что наращивание добычи негативно отразится на его электромобилях Tesla. «Однако устойчивые энергетические решения просто не могут немедленно скомпенсировать российский нефтегазовый экспорт», — добавил он.

В США сейчас активно обсуждается вопрос о запрете закупок российской нефти в рамках санкций за проведение специальной военной операции на Украине. Белый дом пока выступает против такой меры, доказывая, что она чревата дальнейшим ростом цен на энергоносители.

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