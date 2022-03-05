Производители и ассоциации не ожидают пустых полок в российских магазинах

Но на продовольственные товары изменятся цены, признают они — это связано с кризисными явлениями на рынке, дороговизной заемных средств, и иностранным оборудованием в российских цехах.
Тем не менее, сегодня отрасль практически не ощущает давления санкций: она субсидируется государством, а импортозамещение в отдельных сферах АПК составляет более 80%.
Сегодня на продуктовый ценник оказывают влияние несколько факторов. Это инфляция и инфляционные ожидания, сезонность, снижение поставок импортного продовольствия и более взвешенное поведение потребителей — они становятся экономнее, иначе выбирают продукты, — рассказал ТАСС президент агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александр Рудаков. «В итоге факторы, которые ведут к увеличению цены, сдерживаются факторами, работающими на сохранение этой цены или ее уменьшение. Да, становится больше волатильности, что-то в моменте продается дороже, что-то продается дешевле — единого вектора нет», — полагает он. В любом случае, по его мнению, сильного роста цен на овощи ждать не стоит — производители уже готовятся к сезону, лето не за горами, а это означает сезонное снижение цен.
Производители молочной продукции волнуются, что санкционные ограничения могут отразиться на поставках компонентов и оборудования — но, как и в случае с овощной линейкой товаров, Россия достаточно независима. Сегодня она обеспечивает себя полностью всеми продуктами, кроме тех, которые невозможно вырастить из-за климата.
«По молочной категории мы обеспечиваем себя на 84%, а в рамках Союзного государства с Республикой Беларусь — более, чем на 100%. Так что говорить о вероятности возникновения дефицита довольно странно», — сказал генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.
Сельхозпроизводители отмечают, что трудности могут возникнуть у бизнеса из-за повышения ключевой ставки — большинство компаний работают на средства кредитов. «Государство обещает помочь переработчикам с дешевыми кредитами. Но это пока на этапе обсуждения. Есть и транспортные проблемы. Так, на переходах Беларусь — Литва скопились тысячи грузовиком с товарами, в том числе с консервами нашего крупнейшего калининградского производителя Рыбзавода “За Родину”, — рассказали ТАСС в пресс-службе Рыбного союза.
Россия импортирует в основном морепродукты и семгу, из-за санкций с ними могут возникнуть сбои в их поставках, предупреждают в союзе. Но отрасль не видит рисков дефицита продукции на горизонте квартала.
Продовольственная безопасность
По словам директора Всероссийского института растениеводства им. Н. И. Вавилова Елены Хлесткиной, к этому году аграрии подготовились еще в прошлом году. Производителям предстоит переориентироваться при планировании 2023 года, учесть потребности рынка. «Забота о продовольственной безопасности в последние годы стояла в приоритете, поэтому готовность к изменению логистики довольно высокая. Однозначно по основным продовольственным культурам — овощные, зерновые — Россия будет обеспечена», — отметила директор.
Ситуация с продовольственной безопасностью остается стабильной практически во всех регионах страны.
Как рассказала журналистам вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова, обеспеченность республики основными продуктами питания собственного производства составляет от 80% до 150%, о возможном продовольственном кризисе в регионе речи не идет. По словам вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, все предприятия АПК на Кубани работают в штатном режиме, сырья достаточно для посева, удобрения полей. Проблем из-за экономических санкций пока не испытывают и предприятия Владимирской области.
Серьезного дефицита продуктов на фоне введенных санкций пока не ожидают и регионы Дальневосточного федерального округа. Так, в правительствах Сахалинской и Магаданской областей ТАСС сообщили, что сейчас регионы в работе по сельскому хозяйству придерживаются намеченного плана и никаких серьезных проблем и препятствий власти в настоящий момент не видят. На Чукотке дефицита также не ожидается, сообщили в правительстве округа. В Ленинградской области уже практически 10 лет успешно проходит процесс импортозамещения. «Очень много техники, оборудования, комплектующих, семян, посадочного материала заменено на отечественные или используется иностранных компаний, но произведенное на их предприятиях в России. Будет сложно, но мы справимся», — рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.
Агрохолдинг «Сибагро», куда входят десять предприятий по производству мяса и мясной продукции в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской областях, Красноярском крае и республике Бурятия, обеспечивает свининой, яйцами и курицей жителей Дальнего Востока, Сибири, Урала и центральной России. Как пояснили ТАСС в пресс-службе «Сибагро», компания на 80% снабжена собственными кормами для животных, все производственные процессы выстроены для бесперебойной работы в любых условиях.
Санкции, введенные Западом, окажут влияние в первую очередь на регионы и компании, сильно зависящие от импортной продукции.
В Приморье все еще сильно зависят от импорта семян и средств защиты растений, признает президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Приморского края Алексей Раченков. Генеральный директор ООО «Орский мясоперерабатывающий комбинат» Константин Шкуратов также отмечает зависимость от импорта — по некоторым направлениям мясной гастрономии до 30−80%.
Директор по маркетингу компании Unagrande Company (производитель сыров) Оксана Фролова констатирует: импортозамещение — это длительный процесс, а в условиях глобальной экономики крупные производства в России не обходятся без европейских комплектующих или сырья. Сейчас компания вынуждена увеличить стоимость товаров на 10%, так как партнеры-поставщики уже подняли цены на 15−30%. «Но одно можно сказать точно — структура рынка сыров изменится. Белорусские производители сейчас окажутся в выигрышном положении и могут существенно увеличить свою долю на магазинных полках. Кроме того, в федеральных сетях появится больше продукции фермерских и небольших хозяйств», — полагает Фролова.
Отдельные предприятия в регионах России уже отмечают риски, вызванные санкциями. Для завода «Комсомолец Забайкалья», крупнейшего производителя и экспортера рапса на Дальнем Востоке, главной проблемой может стать решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 20%. Кроме того, после ввода санкций возникнут трудности с поставкой запчастей для иностранной техники.
Генеральный директор птицефабрики «Иртышская», крупнейшего в Омской области производителя яиц, Анатолий Беззубцев сказал ТАСС, что российские животноводы из-за введенных санкций столкнутся с проблемами, которые возможно решить при помощи государства. «Нам перекрыли поставки витаминов, медицинских препаратов и вакцин из-за рубежа, — рассказал руководитель птицефабрики. — Но подобные препараты есть и в России, нужно увеличивать производство. Также их можно приобрести в других странах, которые поддерживают с нами связь».
Минсельхоз России совместно с бизнесом уже прорабатывает меры по поддержанию операционной доходности производителей, напоминают в «Союзмолоко». Правительство выделит дополнительные средства на льготное кредитование сезонно-полевых работ — прогнозируемая сумма кредитов к выдаче — 300 млрд рублей по ставке до 5%.
«Несмотря на выросшую в четыре раза ключевую ставку, эта мера обеспечит устойчивое функционирование АПК в период посевной», — говорят в ассоциации.