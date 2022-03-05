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14:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям ограничить рейсы за рубеж

Росавиация рекомендует авиакомпаниям, использующим самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах, с 6 марта приостановить рейсы за рубеж. Кроме того, с 8 марта ведомство рекомендует приостановить рейсы из присоединившихся к санкциям стран в Россию.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с недружественными решениями ряда иностранных государств в отношении гражданской авиации РФ российские авиапредприятия и пассажиры стали инструментом и заложниками политической борьбы. Иностранными государствами-участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства, вводятся дополнительные ограничения, которые выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В связи с этим Росавиация рекомендует ограничить полеты за рубеж российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда.

Из-за спецоперации России на Украине Евросоюз запретил европейским компаниям поставку, лизинг, техобслуживание и страхование воздушных судов в России. Как стало известно «Ъ», большинство российских авиакомпаний получили уведомление от европейских лизингодателей о прекращении договоров перестрахования в ночь на 8 марта. Авиакомпании трактуют это как невозможность выполнять полеты.

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