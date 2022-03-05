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15:32 (мск), источник: RTVi

Власти России собираются отменить ковидные ограничения для поддержки бизнеса

Правительство России рассматривает отмену ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в качестве одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса (МСП). О намерении принять такое решение говорится в правительственном плане по развитию экономики в условиях санкций, который есть в распоряжении RTVI. Источник в правительстве подтвердил подлинность документа.

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Источник: РИА "Новости"

Для поддержки МСП, предлагается следующее:

  • Отмена QR-кодов.
  • Снятие ограничений по времени обслуживания клиентов (сейчас во многих регионах заведения общепита не могут принимать посетителей по ночам).
  • Снятие требований по количеству средств индивидуальной защиты.
  • Также планируется «открытие отраслей в ряде регионов».

За последние две недели от QR-кодов отказались уже 40 регионов, в том числе Татарстан, Архангельская, Саратовская, Орловская и Нижегородская области, Москва и Подмосковье. В начале марта Роспотребнадзор также опубликовал рекомендацию для регионов отменить все коронавирусные ограничения, сохранив масочный режим и усиленную дезинфекцию.

В Роспотребнадзоре рекомендацию объяснили повсеместным снижением заболеваемости и вытеснение омикроном других вариаций вируса. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о скором завершении эпидемии.

Ограничения, касающиеся работы предприятий сферы общепита и развлечений, региональные правительства определяли самостоятельно, поэтому отменять их также будут местные власти. Так, в некоторых областях вводились ограничения по времени работы: например, в Иркутской области кафе и рестораны могли принимать посетителей с 6:00 до 23:00, а в остальное время работать только на вынос и доставку. Похожие ограничения работали, в частности, в Калининградской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Самарской областях, Карелии и Татарстане.

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По мнению общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой, снятие коронавирусных ограничений сейчас никак не поможет сохранить финансовую стабильность предпринимателей.

«Эти ограничения давно надо было отменять, они к борьбе с вирусом все равно никакого отношения не имели, и масочный режим тоже надо снять. Если мы видим, что ситуация с коронавирусом улучшается, зачем это все соблюдать и тратить на это деньги — непонятно. Но называть это мерой поддержки — странно», — сказала Татулова RTVI.

Одним из первоочередных решений, по ее словам, должны стать действия, направленные на развитие российских производителей, в том числе кардинальное снижение НДФЛ и социальных налогов для производственных предприятиях, льготный лизинг на российское и китайское оборудование, льготное предоставление площадей в аренду от государства тем, кто готов открывать производство.

«Нужно обеспечить зеленый свет и полную поддержку, сделать все, чтобы производственники могли занимать те ниши, которые сейчас временно освободились из-за санкций», — пояснила Татулова.

Отменить коронавирусные меры власти планируют 21 марта — такая дата указана в документе. Ответственными за реализацию решения назначены Роспотребнадзор, Минэкономразвития и АО «Корпорация МСП».

RTVI направил запросы в ведомства.

На 4 марта в России было выявлено 86 769 новых случаев заражения коронавирусом, еще 750 человек умерли от инфекции. Самый низкий с начала года уровень заболеваемости был в первой половине января — по 16−19 тысяч случаев в день. Больше всего людей заболевали в середине февраля — от 160 до 203 тысяч случаев в день.

С начала 2021 года в России началась бесплатная массовая вакцинация. По данным портала стопкоронавирус.рф на 4 марта полную (двухступенчатую) вакцинацию прошли 84 млн человек.

Дмитрий Никитин

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