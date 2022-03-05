ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5 тыс. в месяц

«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации», — отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Это предписание дополняет ряд уже принятых решений для обеспечения финансовой стабильности, следует из текста письма.
На фоне введенных санкций в отношении ряда крупнейших российских кредитных организаций (в том числе в части проведения расчетов), замораживания части валютных резервов Банка России, а также продажи в Россию банкнот российские власти начали принимать меры по ограничению оттока валютных средств за рубеж и стабилизации внутреннего валютного рынка.
Кроме того, ЦБ ввел ограничения на трансграничные переводы между своими счетами российских резидентов, ввел комиссию для коммерческих банков при покупке валюты на бирже физическими лицами и юридическими лицами (12%, изначально установил 30% для физлиц). Помимо этого президентским указом был ограничен вывоз наличной иностранной валюты за рубеж в размере эквивалента $10 тыс.
Одновременно власти обязали экспортеров продавать 80% выручки на биржевых торгах, а ЦБ стал требовать от банкиров установить высокие ставки по валютным вкладам — 5−8% годовых. В качестве альтернативы иностранным валютам для инвестиций власти предлагают гражданам золото — закон о снятии НДС при продажи слитков физическим лицам оперативно принят Госдумой.
«Ъ» направил запрос в ЦБ.