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17:22 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой $5 тыс. в месяц

Банк России установил еще одно ограничение для банков на фоне «повышенной волатильности» валютного рынка. Регулятор ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж $5 тыс. для физических лиц—резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам), полнородным и неполнородным сестрам и братьям, усыновителям и усыновленным. Письмо от 3 марта за подписью зампреда ЦБ Юрия Исаева есть в распоряжении «Ъ». Двое банкиров подтвердили его получение.

ЦБ: $ 105.8124   +0.00 € 115.6212   -0.91 ММВБ: $ 105.0000   -1.01 € 118.9925   +1.39
Источник: Агентство «Москва»

«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации», — отмечает старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин. Это предписание дополняет ряд уже принятых решений для обеспечения финансовой стабильности, следует из текста письма.

На фоне введенных санкций в отношении ряда крупнейших российских кредитных организаций (в том числе в части проведения расчетов), замораживания части валютных резервов Банка России, а также продажи в Россию банкнот российские власти начали принимать меры по ограничению оттока валютных средств за рубеж и стабилизации внутреннего валютного рынка.

Кроме того, ЦБ ввел ограничения на трансграничные переводы между своими счетами российских резидентов, ввел комиссию для коммерческих банков при покупке валюты на бирже физическими лицами и юридическими лицами (12%, изначально установил 30% для физлиц). Помимо этого президентским указом был ограничен вывоз наличной иностранной валюты за рубеж в размере эквивалента $10 тыс.

Одновременно власти обязали экспортеров продавать 80% выручки на биржевых торгах, а ЦБ стал требовать от банкиров установить высокие ставки по валютным вкладам — 5−8% годовых. В качестве альтернативы иностранным валютам для инвестиций власти предлагают гражданам золото — закон о снятии НДС при продажи слитков физическим лицам оперативно принят Госдумой.

«Ъ» направил запрос в ЦБ.

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