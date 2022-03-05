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21:26 (мск), источник: ТАСС

МВФ считает, что санкции против РФ окажут существенное влияние на финансовые рынки в мире

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Введенные странами Запада жесткие санкции против России окажут существенное влияние на глобальную экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для разных государств. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении Международного валютного фонда (МВФ) по итогам прошедшего в пятницу заседания его Исполнительного совета, которое было посвящено ситуации вокруг Украины и антироссийских рестрикций.

Источник: Reuters

«Санкции в отношении России также окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки, что приведет к значительным побочным последствиям для других стран. Во многих странах кризис создает неблагоприятные [экономические] потрясения как для инфляции, так и для [экономической] активности на фоне и без того повышенного ценового давления», — отмечается в документе.

«Санкции, объявленные против Центрального банка Российской Федерации, серьезно ограничат его доступ к международным резервам для поддержки своей валюты и финансовой системы. Международные санкции в отношении банковской системы России и исключение ряда банков из SWIFT существенно сократили способность России получать платежи за экспорт, оплачивать импорт и участвовать в трансграничных финансовых операциях. Хотя еще слишком рано прогнозировать все последствия этих санкций, мы уже наблюдаем резкое снижение цен на активы, а также обменного курса рубля», — считают в фонде.

МВФ продолжит следить за влиянием ситуации на Украине и антироссийских санкций на другие страны региона, в частности «на страны с действующими [кредитными] программами МВФ и страны с повышенной уязвимостью или подверженностью [экономическому] кризису».

Фонд будет консультировать свои государства «по вопросам корректирования их макроэкономической политики с целью справиться с рядом побочных эффектов».

Международный валютный фонд также считает, что экономические последствия ситуации на Украине и введенных странами Запада санкций против России уже очень серьезные. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении МВФ по итогам прошедшего в пятницу заседания его Исполнительного совета по данной ситуации.

Фонд напоминает, что на фоне проводимой РФ на Украине военной спецоперации «беспрецедентные санкции были объявлены в отношении России».

«Хотя ситуация остается весьма изменчивой, а перспективы крайне неопределенными, экономические последствия уже очень серьезны. Цены на энергоносители и сырьевые товары, включая пшеницу и другие зерновые, резко выросли, что усугубляет инфляционное давление, вызванное нарушениями в цепочках поставок и восстановлением после пандемии COVID-19. Скачки цен окажут влияние во всем мире, особенно на бедные домохозяйства, для которых продукты питания и топливо составляют большую долю расходов. В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным», — отмечается в документе.

По оценкам МВФ, «страны, имеющие очень тесные экономические связи с Украиной и Россией, подвергаются особому риску дефицита и перебоев в поставках и больше всего страдают от растущего притока беженцев».

«Молдавия обратилась с просьбой о расширении и переносе сроков действующей [кредитной] программы МВФ, чтобы помочь покрыть расходы, связанные с текущим кризисом, и сотрудники МВФ активно обсуждают варианты с молдавскими властями», — отмечается в документе.

«Денежно-кредитные органы власти [стран всего мира] должны будут внимательно следить за тем, как рост международных цен отражается на внутренней инфляции, чтобы выверять соответствующие ответные меры. Бюджетно-финансовая политика должна будет поддержать наиболее уязвимые домохозяйства, чтобы помочь компенсировать растущие расходы на проживание», — советуют в фонде.

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