Минтранс опубликовал предложения по поддержке авиакомпаний

«Признать действующими на территории РФ сертификаты летной годности, разрешения на бортовые радиостанции, удостоверения о годности гражданских воздушных судов по шуму на местности или эквивалентные им документы, выданные авиационными администрациями иностранных государств в отношении воздушных судов, эксплуатирующихся российскими эксплуатантами, <…> в том числе с истекшим после 1 марта 2022 года сроком действия, на период до 1 сентября 2022 года», — отмечается, в частности, в документе.
Также масштабной мерой поддержки станет допуск к ремонту самолетов и замене их комплектующих сторонними компаниями, если они будут соответствовать требованиям для компаний, занимающихся техобслуживанием. В документе также предлагается продлить срок использования некоторой технической документации самолетов, оставшиеся без техподдержки от разработчика. Более того, Минтранс предлагает признать актуальными до 1 сентября все данные навигационных баз и ПО, которые установлены на российских самолетах и приостановить все плановые и внеплановые проверки перевозчиков.
Ранее Минтранс опубликовал проект, согласно которому предлагается сократить срок госрегистрации прав на воздушные суда в РФ с месяца до 10 дней. Кроме того, министерство предложило упростить порядок подачи документов в орган государственной регистрации прав на воздушные суда. Согласно проекту, документы могут быть поданы как посредством личного обращения, так и пересылкой почтового отправления с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Также документы, подписанные электронной подписью, можно будет подать в электронном виде.
В связи с ситуацией на Украине совет ЕС 26 февраля в качестве санкционных мер запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. После этого российские авиакомпании зачастую сталкиваются с попытками арестов самолетов при международных полетах, даже при вывозных рейсах.
Ранее сегодня Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям ограничить рейсы из-за «недружественных решений ряда иностранных государств в отношении гражданской авиации РФ». По данным Федерального агентства воздушного транспорта, «иностранными государствами <…> вводятся дополнительные ограничения, которые выражаются в арестах или задержаниях воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных в иностранных государствах и принадлежащих иностранным лизингодателям».
В связи с этим Росавиация рекомендовала авиаперевозчикам приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа — с 8 марта.
О закрытии международных рейсов уже заявили шесть авиакомпаний: «Аэрофлот» (кроме Минска), «Победа», S7, Smartavia, Nordwind и Azur Air.