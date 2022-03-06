Правительство планирует дополнительно проиндексировать пенсии и пособия

В качестве альтернативы рассматривается проведение единовременных выплат отдельным категориям граждан. Указанные меры наряду с другими могут войти во второй антикризисный пакет, который, по данным «Известий», будет обсуждаться в правительстве на следующей неделе.
«Индексация размеров пособий, включая детские, иных социальных выплат, пенсий, либо единовременные выплаты отдельным категориям граждан», — говорится в проекте плана без указания сроков реализации.
Во второй пакет также должны войти инициативы по поддержке рынка труда. Так, предусматриваются проведение общественных работ с участием 300 тыс. человек, доплаты до уровня МРОТ работникам с неполной занятостью (примерно 0,5 млн человек), а также переобучение и повышение квалификации порядка 200 тыс. человек. Ответственными за разработку указанных мер назначены Минтруд и Минфин.
В конце января президент Владимир Путин подписал закон об индексации страховых пенсий на 8,6%.