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01:34 (мск), источник: BFM.ru

MasterCard и Visa объявили о приостановке своих операций в России

Транзакции с картами, выпущенными в РФ, не будут проходить за ее пределами. Карты, выпущенные за пределами России, не будут работать на ее территории.

Источник: AP 2022

MasterCard и Visa объявили о приостановке своих операций на территории России.

«В ближайшие дни Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России в направлении того, чтобы прекратить все транзакции Visa. После этого все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в России, больше не будут работать за пределами страны, а любые карты Visa, выпущенные финансовыми учреждениями за пределами России, больше не будут работать в Российской Федерации», — говорится в релизе Visa.

Это связано с ситуацией на Украине.

Компания подчеркнула, что «вынуждена реагировать в соответствии со своими ценностями» и сожалеет, что это скажется на партнерах и держателях карт.

Аналогичный релиз выпустила Mastercard.

Комментарий по этому поводу уже сделал Сбербанк.

«Международные платежные системы приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. Данное решение не повлияет на работу карт Сбербанка Visa и MasterCard внутри страны. Все карты клиентов Сбера будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах. Это возможно потому, что на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений».

Как подчеркнули в банке, платежи зарубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и MasterCard, будут ограничены. «Мы рекомендуем россиянам, находящимся зарубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты)» — заявили в «Сбере».

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