Венгрия хочет сохранить контракты на поставки российского газа

«Контракты с россиянами на поставку газа всегда соблюдались обеими сторонами. Мы надеемся, что так оно и останется. Если этого не сделать, то возникнет большая проблема», — сказал министр газете Veszprem Naploban (цитата по ТАСС).
Сийярто отметил, что если на Европу приходится 40% поставок российского газа, то на Венгрию — больше 80%.
Поэтому он не согласился с предложением оппозиции об отказе от поставок. По словам министра, в таком случае в Венгрии не было бы «ни отопления, ни промышленности, а значит, не было бы рабочих мест и компании разорились бы».
Петер Сийярто напомнил, что «Газпром» и не внесен в санкционные списки, а Газпромбанк не отключен от SWIFT. «В наших интересах, чтобы газоснабжение продолжалось», — добавил он.
ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и другие страны ранее ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Они в том числе включают ограничения в отношении крупнейших российских банков и Центробанка.