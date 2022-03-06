В ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в РФ

«Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны», — сообщил регулятор.
Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту. При этом в ЦБ предупредили, что трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом.
Международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить свою работу в России в ближайшие дни. В Альфа-банке полагают, что карты Visa и Mastercard российских банков будут работать в прежнем режиме в России и других странах около трех дней.
Национальная платежная система
Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка «Россия», СМП-банка и их «дочек» из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).
Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты. В июле 2014 года была создана Национальная система платежных карт (НСПК), ставшая оператором платежной системы «Мир». 100% акций НСПК принадлежат Банку России.