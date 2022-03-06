09:12 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
С начала года в столице ввели в эксплуатацию девять домов по программе реновации
Сейчас в городе строят и проектируют более 380 домов.
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За первые два месяца 2022 года Мосгосстройнадзор выдал разрешения на ввод в эксплуатацию девяти домов, построенных по программе реновации. Их общая площадь — 191,32 тысячи квадратных метров, сообщил глава ведомства Игорь Войстратенко.
Три дома достроили на юге Москвы, по два дома — в Западном и Северо-Западном административных округах, одна новостройка появилась на юго-востоке и еще одна — на территории ТиНАО.
«Всего под надзором и контролем комитета в настоящее время находится 167 объектов общей площадью 4,77 миллиона квадратных метров. За январь — февраль текущего года инспекторы Мосгосстройнадзора провели 136 проверок на строительных площадках, где возводят дома по программе реновации», — отметил Игорь Войстратенко.
По всей Москве сейчас строят и проектируют более 380 объектов с жилой площадью 6,9 миллиона квадратных метров, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В этом году по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию порядка 80 домов жилой площадью 1,4 миллиона квадратных метров, это более 20 тысяч квартир», — добавил он.
За 2021 год в Москве ввели в эксплуатацию 84 новостройки по программе реновации общей площадью более 2,16 миллиона квадратных метров. Инспекторы Мосгосстройнадзора провели 810 проверок. По поручению Мэра Москвы ведомство уделяет особое внимание качеству работ на таких объектах. К проверкам привлекают специалистов подведомственного Центра экспертиз, которые проводят комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества работ и материалов.
Программу реновации утвердили в столице в августе 2017 года. Около миллиона ее участников смогут переехать в современные квартиры с улучшенной отделкой. Планируется расселить 5175 домов. Для строительства нового жилья подобрано 543 стартовые площадки.