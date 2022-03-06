Тайна подземного города: зачем запечатали алмазный карьер «Мир» За год там добывали миллион тонн алмазной руды, но после аварии в шахте 4 августа 2017 года разрез экстренно закрыли
Фоторепортажи
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
11:24 (мск), источник: Ведомости

Путин разрешил выплачивать долги иностранным кредиторам в рублях

Российские компании получат право выплачивать долги зарубежными кредиторами в рублях в особом порядке, следует из подписанного президентом России Владимиром Путиным указа.

Источник: Reuters

Временный порядок исполнения обязательств по кредитам и займам будет действовать в отношении кредиторов из стран, совершающих «недружественные действия» в отношении России, говорится в документе. Перечень таких государств в течение двух дней установит правительство.

Согласно указу, временный порядок исполнения Россией, ее регионами, муниципалитетами и компаниями обязательств перед кредиторами распространится на обязательства в размере от 10 млн руб. в месяц (или эквивалента этой суммы в иностранной валюте по курсу ЦБ).

Должник вправе расплатиться по обязательствам перед иностранными кредиторами в рублях, для чего предусмотрено создание специальных счетов типа «С», говорится в документе. «В целях исполнения обязательств, связанных с эмиссией ценных бумаг, должник вправе направить такое заявление в небанковскую кредитную организацию, являющуюся центральным депозитарием в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 414-ФЗ “О центральном депозитарии”», — отмечается в указе.

Центробанку и Минфину даны полномочия «определять иной порядок исполнения должниками обязательств» перед кредиторами из недружественных стран.

Ранее ЦБ включил в список «недружественных» 43 страны. Компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж.

 Прокуратура получит больше данных о россиянах
Что делать гражданам со своими сбережениями
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь