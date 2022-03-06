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12:37 (мск), источник: ТАСС

Мишустин поручил до 9 марта внести в кабмин проект о моратории на проверки бизнеса

В правительстве отметили, что это часть комплекса мер, предложенных для обеспечения устойчивости экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 9 марта внести в правительство проект постановления об особенностях моратория на проверки бизнеса. Об этом сообщается в воскресенье на сайте кабмина.

В кратчайшие сроки министерство должно «подготовить и внести в кабмин проект постановления по установлению моратория на проведение в 2022 году проверок, продлению действия ряда разрешений и лицензий, а также особенностей оценки безопасности продукции, ввозимой на территорию России, на соответствие установленным требованиям», говорится в пресс-релизе.

В кабмине отметили, что эти инициативы — часть комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций.

На заседании правительства 2 марта Мишустин сообщил о намерении кабмина ввести мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса с 10 марта и до конца года за исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

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