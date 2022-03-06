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14:19 (мск), источник: Ведомости

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Египет до конца мая

Авиакомпания «Уральские авиалинии» прекращает выполнение рейсов в Египет и из него начиная с сегодняшнего дня и до конца мая, говорится в сообщении компании. Ранее планировать, что перевозчик остановит полеты из Египта с 13 марта.

Источник: РИА "Новости"

«С 5 по 13 марта рейсы из/в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта. Исключение — иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания», — предупреждала компания.

Тогда предполагалось, что с 14 марта полётная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая 2022 г.

Ранее «Уральские авиалинии» отменили до 26 марта рейсы в ОАЭ, Армению и Израиль, а до 31 мая прекратила действовать полётная программа в Таиланд.

Авиакомпания «Аэрофлот» 8 марта приостановит все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии. С 6 марта авиаперевозчик не будет допускать к рейсу пассажиров с обратными билетами в РФ с вылетом после 8 марта.

5 марта Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта.

Российским гражданам Росавиация посоветовала использовать рейсы зарубежных авиакомпаний для перелета в третьи страны, которые не ограничили авиасообщение с Россией; обратно можно вернуться российскими или зарубежными перевозчиками через такие страны, как Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, Сербия.

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