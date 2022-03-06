15:31 (мск), источник: РБК
Тиньков назвал себя пенсионером, а не олигархом
Тиньков призвал к миру и заявил, что ни разу не был в Кремле и не является олигархом.
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Олигарх — это бизнесмен, заработавший деньги благодаря связям с государством и «паразитирующий» на государственных контрактах и бюджете, написал на своей странице в Instagram российский предприниматель Олег Тиньков, заявив, он не является олигархом.
«Я и (бизнесмен, основатель сети магазинов “Магнит”. — РБК) Сергей Галицкий — не являемся олигархами, мы заработали деньги с полного нуля, и не использую никакие связи! Я ни разу не был в Кремле и не встречался ни с какими чиновниками, за исключением главы ЦБ, кто и был мой начальник», — написал Тиньков.
Он попросил прекратить называть его «олигархом», добавив, что уже не является миллиардером. Он также попросил подписчиков не присылать комментарии о проблемах Тинькофф-банка он напомнил, что уже 1,5 года не занимает никаких должностей в банке и не входит совет директоров.
«Я просто небольшой акционер, и основатель, и моя фамилия совпадает с названием банка. Всё», — написал Тиньков, назвав себя «пенсионером, который пытается реабилитироваться, и борется с лейкемией». Он подчеркнул, что не занимается никаким бизнесом и никуда не инвестирует.
Тиньков выбыл из списка долларовых миллиардеров в начале марта, сообщал Forbes. Акции TCS Group на Лондонской фондовой бирже обвалились более чем на 90% на фоне событий на Украине. Тиньков менее чем за месяц лишился $5 млрд, отмечало издание и оценивало его состояние в $820 млн. Бизнесмен ранее выступил за мир на Украине, заявив, что там «погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо». По мнению Тинькова, государства должны тратить деньги на лечение граждан, на победу над раком, а не на войну.