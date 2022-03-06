Путин подписал закон о ратификации протоколов об отсрочке платежей Кубы по госкредитам РФ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протоколов, вносящих изменения в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения, которые предусматривают отсрочку платежей Кубы по российский кредитам до 2027 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как говорится в сопроводительных документах к закону, в период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную $2,3 млрд, для финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции для развития и поддержки экономики страны. «С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным РФ государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами», — отмечается в документе.
В связи с обращением кубинской стороны с просьбой о пересмотре условий погашения задолженности по российским государственным кредитам и в соответствии с распоряжением правительства РФ 7 августа 2021 года подписаны межправительственные протоколы об отсрочке погашения кредитов. По документу, последний платеж по отсроченным платежам должен состояться 15 декабря 2027 года.
Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, выпадающие в 2020—2021 годах поступления в федеральный бюджет в счет погашения основного долга и уплаты процентов по российским госкредитам в общей сумме, составляющей эквивалент порядка $57 млн, будут восполнены в 2022—2027 годах за счет увеличения графиковых платежей. По измененному графику погашения кредитов сумма платежей в погашение основного долга и уплату процентов в 2020—2027 годах возрастет примерно на $11 млн по сравнению с действующим графиком, поскольку на консолидированные суммы основного долга и процентов начисляются проценты по ставкам действующих соглашений.