В Германии ждут очень плохой конец из-за антироссийских санкций

Специалист отметил, что Запад ввел очень жесткие меры против Москвы, но при этом признал, что они мало что изменят из-за автономности российской экономики и сохранения нефтегазовых доходов.
«Теперь есть два варианта развития событий: плохой и очень плохой», — заявил Штельтер.
Первым вариантом он назвал стагфляцию — рост цен при стагнации экономики. Причем инфляция в Германии уже растет.
«У нас огромная проблема в продовольственном секторе. На Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, на Украину — около 90% экспорта подсолнечника. Кукуруза и ячмень также поступают оттуда в значительных количествах», — пояснил экономист.
Кроме того, он заявил о риске появления волн беженцев с Ближнего Востока. Штельтер предложил покупать пшеницу по высоким ценам и продавать ее в эти страны дешевле, чтобы предотвратить исход населения оттуда.
«Китайцы поступили умно, может больше знали. Они создали склады и обеспечили сырье, а у нас почти нет запасов. Вот видите: газ, уголь, продукты — цены вырастут в разы. Это меня беспокоит», — продолжил экономист.
Наихудшим же сценарием он назвал полный отказ от российских нефти и газа.
«Мы получим двузначные темпы инфляции, и наша экономика рухнет», — уточнил Штельтер.
Он объяснил, что от санкций страдают обе стороны, но удар по Германии будет сильнее из-за «непропорционально высокой» зависимости от российских энергоресурсов.
«Таким образом, у нас есть выбор между стагфляцией и стагфляционной рецессией — экономика сокращается, а инфляция растет одновременно», — подытожил специалист.