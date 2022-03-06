День в истории: основание футбольного клуба «Реал Мадрид»День рождения Микеланджело, гибель теплохода Herald of Free Enterprise и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
7Переговоры России и Украины
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
16:43 (мск), источник: © РИА Новости

В Германии ждут очень плохой конец из-за антироссийских санкций

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В случае отказа от российских энергоносителей Запад в целом и Германию в частности ждут два негативных варианта развития событий, заявил в интервью журналу Focus немецкий экономист Даниэль Штельтер.

Источник: © РИА Новости

Специалист отметил, что Запад ввел очень жесткие меры против Москвы, но при этом признал, что они мало что изменят из-за автономности российской экономики и сохранения нефтегазовых доходов.

«Теперь есть два варианта развития событий: плохой и очень плохой», — заявил Штельтер.

Первым вариантом он назвал стагфляцию — рост цен при стагнации экономики. Причем инфляция в Германии уже растет.

Читайте также
В России истекшие карты Visa и Mastercard перевыпустят на «Мире»

«У нас огромная проблема в продовольственном секторе. На Россию и Украину приходится около 25% экспорта пшеницы, на Украину — около 90% экспорта подсолнечника. Кукуруза и ячмень также поступают оттуда в значительных количествах», — пояснил экономист.

Кроме того, он заявил о риске появления волн беженцев с Ближнего Востока. Штельтер предложил покупать пшеницу по высоким ценам и продавать ее в эти страны дешевле, чтобы предотвратить исход населения оттуда.

«Китайцы поступили умно, может больше знали. Они создали склады и обеспечили сырье, а у нас почти нет запасов. Вот видите: газ, уголь, продукты — цены вырастут в разы. Это меня беспокоит», — продолжил экономист.

Наихудшим же сценарием он назвал полный отказ от российских нефти и газа.

«Мы получим двузначные темпы инфляции, и наша экономика рухнет», — уточнил Штельтер.

Он объяснил, что от санкций страдают обе стороны, но удар по Германии будет сильнее из-за «непропорционально высокой» зависимости от российских энергоресурсов.

«Таким образом, у нас есть выбор между стагфляцией и стагфляционной рецессией — экономика сокращается, а инфляция растет одновременно», — подытожил специалист.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Visa приостановит деятельность в России
Китай: США просчитались с санкциями против России
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь