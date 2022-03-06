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23:35 (мск), источник: РБК

Что российские банки предлагают клиентам после ухода Visa и Mastercard

Российские банки начали прорабатывать варианты работы после того, как Visa и Mastercard прекратят обрабатывать операции по выпущенным внутри страны картам. Какие варианты они предлагают своим клиентам — в материале РБК.

Источник: Reuters

Зарубежные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы с российскими картами. Так, выпущенные в России карты этих систем не будут работать за границей, их не будут принимать зарубежные интернет-магазины, а также кошельки Apple Pay, Google Pay.

В ЦБ пояснили, что внутри страны карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работу до истечения срока их действия. Как пояснил регулятор, операции по ним в России будут обрабатываться в Национальной системе платежных карт (НСПК), а средства клиентов «полностью сохранены и доступны». При этом трансграничные операции будут недоступны.

В Visa уточнили, что ограничения начнут действовать с полуночи 10 марта. В Альфа-банке говорили, что тогда же вступят в силу ограничения Mastercard.

Что предлагают делать российские банки

  • Национальная система платежных карт рекомендовала для покупок за рубежом и снятия наличных оформить карту «Мир» — UnionPay.
  • Сбербанк посоветовал находящимся за рубежом россиянам снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты, например отели и билеты. В банке отметили, что карты российской системы «Мир» принимаются в Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Армении, Белоруссии, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Кипре, а также Южной Осетии и Абхазии.
  • Альфа-банк заявил, что продлит срок действия уже выпущенных карт Visa и Mastercard до 2028 года. Также Альфа-банк планирует выпустить карты китайской системы UnionPay, ими можно платить в 180 странах мира, но пока продолжит выпускать и карты Visa и Mastercard.
  • Совкомбанк также продлил срок действия карт Visa и Mastercard до 2028 года.
  • Тинькофф Банк планирует выпустить кобейджинговые карты (принадлежащие двум платежным системам) российской системы «Мир» и китайской UnionPay. Транзакции внутри России будут идти через «Мир», а за рубежом — через UnionPay.
  • Газпромбанк и Райффайзенбанк также планируют выпустить карты «Мир» — UnionPay.
  • ПСБ также рассматривает возможность продления карт Visa и Mastercard, выпущенных банком.
  • МКБ продлит срок действия карт Visa и Mastercard до конца 2030 года.
  • Банк «Русский стандарт» рассматривает возможность продления действия карт Visa и Mastercard.

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