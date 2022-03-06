Что российские банки предлагают клиентам после ухода Visa и Mastercard

Зарубежные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы с российскими картами. Так, выпущенные в России карты этих систем не будут работать за границей, их не будут принимать зарубежные интернет-магазины, а также кошельки Apple Pay, Google Pay.
В ЦБ пояснили, что внутри страны карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работу до истечения срока их действия. Как пояснил регулятор, операции по ним в России будут обрабатываться в Национальной системе платежных карт (НСПК), а средства клиентов «полностью сохранены и доступны». При этом трансграничные операции будут недоступны.
В Visa уточнили, что ограничения начнут действовать с полуночи 10 марта. В Альфа-банке говорили, что тогда же вступят в силу ограничения Mastercard.