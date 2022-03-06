Океанолог пояснил, почему вода в реках пресная, а в море соленая Есть ли в каплях дождя соль, почему моря остаются солеными, если в них впадает столько пресных рек - на эти и другие вопросы ответил океанолог
Фоторепортажи
20Ситуация в городах Украины
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
21:25 (мск), источник: Коммерсантъ

American Express остановила операции в России

Компания American Express сообщила, что приостанавливает операции в России. Выпущенные за границей карты American Express не будут работать в РФ, российские — за границей. Решение принято из-за ситуации на Украине.

Источник: AP 2022

«В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в торговых точках или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express», — сообщает компания.

«Мы также прекращаем все бизнес-операции в Белоруссии. Это в дополнение к предыдущим шагам, которые мы предприняли, включая прекращение наших отношений с банками в России, на которые повлияли санкции США и международных правительств», — говорится в сообщении American Express.

Работу в России также останавливают Visa и MasterCard. Теперь картами отечественных банков этих платежных систем нельзя платить за границей.

 Путин сделал заявление по поводу введения военного положения
Не более 5 тыс. в месяц. ЦБ ввел новое ограничение на переводы
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь