American Express остановила операции в России

«В результате карты American Express, выпущенные по всему миру, больше не будут работать в торговых точках или банкоматах в России. Кроме того, карты, выпущенные в России российскими банками, больше не будут работать за пределами страны в глобальной сети American Express», — сообщает компания.
«Мы также прекращаем все бизнес-операции в Белоруссии. Это в дополнение к предыдущим шагам, которые мы предприняли, включая прекращение наших отношений с банками в России, на которые повлияли санкции США и международных правительств», — говорится в сообщении American Express.
Работу в России также останавливают Visa и MasterCard. Теперь картами отечественных банков этих платежных систем нельзя платить за границей.