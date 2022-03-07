Минфин пообещал выполнить обязательства перед нерезидентами

По суверенным валютным евробондам выплаты в пользу российских резидентов будут конвертироваться в рубли на дату платежа, говорится в сообщении Минфина. В пользу нерезидентов (неважно, из какой они страны) Минфин будет стараться выплатить «в соответствии с эмиссионной документацией», однако насколько это получится, будет зависеть от санкций и соответствующих западных лицензий.
Эмиссионная документация большинства существующих евробондов Минфина предполагает безальтернативную выплату в валюте номинации бумаг (в основном доллары). Однако по евробондам с 2016 года Россия включала условие, что если выплаты в долларах станут невозможны из-за санкций, то ведомство выплатит в евро, фунтах или швейцарских франках.
С 2018 года добавилось условие, что если выплаты будут невозможны ни в одной из этих твердых валют, Минфин будет выплачивать в рублях по курсу на дату платежа.
Минфин США на этой неделе выпустил генеральную лицензию, которая позволяет западным держателям получать от России суверенные долговые платежи в долларах. Однако США не прописали механизм, как это возможно (долларовые активы Минфина/Банка России заблокированы из-за санкций).
5 марта президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий особый порядок выплат по госдолгам и долгам компаний перед кредиторами из стран, вводивших санкции против России. Согласно документу, российский должник, имеющий валютные обязательства перед зарубежными кредиторами, может расплатиться по ним в рублях. Для иностранных кредиторов (или номинальных держателей их бумаг) предусмотрено создание специальных счетов типа «С», на которые заемщик может перевести кредитору выплаты в рублях по курсу ЦБ на день платежа. Порядок получения этих средств кредиторами должны определить Минфин и ЦБ. Речь идет о выплатах свыше 10 млн руб. в месяц (или их валютного эквивалента).
При этом формулировки указа не исключают с разрешения Минфина (ЦБ) или в соответствии с установленным ими особым порядком теоретически зарубежные кредиторы смогут получить причитающиеся им выплаты в оригинальной валюте кредитного соглашения или облигационного выпуска (или, например, в другой иностранной валюте).