Глава Минэкономики ФРГ предупредил о непростой зиме при прекращении поставок газа из РФ

Хабек пояснил, что если цепочки поставок энергоресурсов из России будут прерваны, то предстоящая зима будет проблемной. «Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я все еще немного беспокоюсь о следующей зиме», — отметил министр.
При этом он добавил, что выступает за скорейший отказ от атомной энергетики, и отметил, что еще только предстоит выяснить, будет ли какая-либо польза от более длительной эксплуатации атомных электростанций. «Но, судя по тому, что мы видим, это не так», — подытожил он.
Кроме того, Хабек заметил, что более продолжительное использование каменного угля также не поможет решить проблему, поскольку, по словам главы Минэкономики, Германия зависит от его импорта. В этом контексте Хабек считает необходимым работать над тем, чтобы снизить зависимость страны от ископаемого топлива.
3 марта Хабек на фоне событий на Украине высказался против запрета на импорт энергоносителей из России. Он подчеркнул, что ФРГ все еще зависит от импорта энергоносителей, несмотря на то что страна пытается как можно скорее снизить эту зависимость. В связи с этим, по словам министра, правительство Германии будет держать открытой возможность поставок энергоресурсов из России. Германии, по словам Хабека, «нужны энергоносители из РФ для обеспечения ценовой стабильности и энергетической безопасности в ФРГ».