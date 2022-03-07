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03:34 (мск), источник: Коммерсантъ

PwC и KPMG выводят из состава российские подразделения

Одни из крупнейших аудиторских компаний в мире KPMG и PwC решили остановить деятельность в России. KPMG сообщила, что ее российские и белорусские подразделения выйдут из состава сети. PwC в России намерена продолжить работу, поддерживая связи с международной компанией.

Источник: Reuters

«В KPMG работают более 4500 человек в России и Белоруссии, и прекратить наши рабочие отношения с ними, многие из которых работают в KPMG на протяжении многих десятилетий, невероятно сложно», — говорится в сообщении компании в Twitter. Она намерена поддерживать бывших сотрудников. Решение принято в ответ на военную операцию России на Украине.

Международная PwC также объяснила решение поддержкой Украины. «Процесс “расторжения брака” с глобальной сетью будет плавным. Глобальная сеть PwС подчеркнула, что приложит все усилия для того, чтобы поддержать российских коллег», — говорится в заявлении российского подразделения.

Отмечается, что фирма работает в 11 городах России, ее коллектив насчитывает 3,7 тыс. сотрудников.

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ на это ряд стран ввели антироссийские санкции. Многие компании выходят из России или приостанавливают свою деятельность в стране.

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