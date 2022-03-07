PwC и KPMG выводят из состава российские подразделения

«В KPMG работают более 4500 человек в России и Белоруссии, и прекратить наши рабочие отношения с ними, многие из которых работают в KPMG на протяжении многих десятилетий, невероятно сложно», — говорится в сообщении компании в Twitter. Она намерена поддерживать бывших сотрудников. Решение принято в ответ на военную операцию России на Украине.
Международная PwC также объяснила решение поддержкой Украины. «Процесс “расторжения брака” с глобальной сетью будет плавным. Глобальная сеть PwС подчеркнула, что приложит все усилия для того, чтобы поддержать российских коллег», — говорится в заявлении российского подразделения.
Отмечается, что фирма работает в 11 городах России, ее коллектив насчитывает 3,7 тыс. сотрудников.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ на это ряд стран ввели антироссийские санкции. Многие компании выходят из России или приостанавливают свою деятельность в стране.