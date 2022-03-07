05:00 (мск), источник: © РИА Новости
СМИ: разрыв связей с Россией ударит по Франции
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Разрыв связей с Россией обернется серьезными последствиями для Франции. К такому выводу пришло издание France Info.
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Франция зависит от поставок стратегически важного российского сырья, к примеру, цветных металлов, используемых в авиационной и автомобильной сферах.
Основную часть российского экспорта во Францию в последние годы составляли железная руда и цветные металлы, такие как алюминий. Среди металлов также палладий (используемый для производства нейтрализаторов для автомобилей), титан (для авиационной промышленности), никель, кобальт (батареи, ветряные турбины), вольфрам (электроника), платина и медь.
Ранее египетское издание Noonpost заявило, что новые антироссийские санкции, введенные Западом, не достигнут своей цели. Экономист одного из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs Клеменс Грейф, в свою очередь, заявил, что Россия за шесть-девять месяцев успешно преодолеет ситуацию, сложившуюся из-за западных санкций.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал ранее Путин.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции весьма серьезными, по его словам, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие российским интересам.