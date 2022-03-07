11:50 (мск), источник: Газета.Ру
В Госдуме предложили увеличить «цену» рабочего часа
Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что в России необходимо повысить стоимость рабочего человеко-часа.
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Об этом он заявил в беседе с URA.RU. По его словам, соответствующий проект уже разработан.
«Мы стремимся к тому, чтобы человек в режиме 40-часовой рабочей недели, пятидневки, получал достаточный доход», — сказал Кирьянов.
При этом он добавил, что России не подходит увеличение производительности труда за счет увеличения количества рабочих часов и даже дней.
«Мы даже внесли поправки в кодекс о труде связанные с удаленным доступом, ограничивая труд человека, если он трудится дома, чтобы работодатель не использовал его труд в вечернее и ночное время», — сказал депутат.
Ранее сообщалось, что почти половина россиян готова к переходу на сокращенную рабочую неделю. Многие граждане считают, что временное сокращение рабочей недели позитивно скажется на работоспособности сотрудников в будущем.