Компании, уходящие с российского рынка, потеряли лояльность покупателей

Так, каждый четвертый респондент (24%) заявил, что полностью откажется от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России. Респонденты, в частности, утверждают, что в России давно пора создавать комфортные условия для отечественных производителей, а также отмечают наличие китайских аналогов на рынке.
Еще 25% в случае возвращения зарубежных компаний будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди российских товаров — чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника. Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний лишь каждый третий россиянин. Затруднились определить свою позицию 18% опрошенных.
О готовности продолжить покупать товары западных производителей, поддерживающих санкции, в случае их возвращения сообщил каждый второй опрошенный моложе 34 лет (52%). Тех же, кто полностью или частично откажется от продукции компаний, объявивших о прекращении работы на российском рынке из-за спецоперации, больше среди россиян старше 45 лет (55%). Мужчины планируют игнорировать «возвращенцев» чаще, чем женщины (55 и 43% соответственно).
Ранее сообщалось, что Puma закрывает магазины в России. Также с рынка ушли такие компании, как Adidas, Intel, IBM, H&M, Nike и другие.