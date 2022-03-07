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11:03 (мск), источник: © РИА Новости

Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между Узбекистаном и Россией

ТАШКЕНТ, 7 мар — РИА Новости. Авиакомпания Uzbekistan airways продолжит выполнять рейсы между городами Узбекистана и России в соответствии с прежним графиком, заявила в понедельник пресс-секретарь авиаперевозчика Камола Икрамова.

Источник: © РИА Новости

«Пресс-служба Uzbekistan airways сообщает, что авиарейсы между городами Узбекистана и России будут выполняться в соответствии с графиком, и нет никаких поводов для беспокойства», — сказала Икрамова в обращении в Telegram-канале авиаперевозчика.

Она напомнила, что для предотвращения мошенничества с авиабилетами пассажиры Uzbekistan airways могут приобрести их на официальном сайте авиакомпании.

Регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, было возобновлено с 1 апреля 2021 года. По данным министерства транспорта Узбекистана, до пандемии коронавируса авиакомпания Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города РФ, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана. В конце 2021 года количество рейсов между узбекистанскими и российскими городами после локдауна составляло до 22 в неделю.

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