12:40 (мск), источник: ТАСС
Россиянам продолжат осуществлять выплаты по маткапиталу
Как и прежде, они будут назначаться без заявления, просто по факту регистрации рождения ребенка.
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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Выплаты россиянам по материнскому капиталу сохраняются, средства по-прежнему можно потратить на улучшение жилищных условий и образование ребенка. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале «Объясняем. РФ», запущенном правительством РФ.
«Выплаты по материнскому капиталу сохраняются. Как и прежде, они будут назначаться без заявления — просто по факту регистрации рождения ребенка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства материнского капитала по-прежнему можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии мамы или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.